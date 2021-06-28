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Российское кино получит 500 млн рублей на международное продвижение

Российское кино получит 500 млн рублей на международное продвижение

Субсидии в размере 500 млн рублей получат 11 компаний, которые прошли первый этап отбора. Из общих средств 360 млн рублей будут направлены на поддержку почти 20 полнометражных фильмов, еще более 90 млн рублей получат два сериала и 25 мультфильмов.

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