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В кровавой резне пострадала 11-летняя девочка и двое взрослых в Краснодаре

В кровавой резне пострадала 11-летняя девочка и двое взрослых в Краснодаре

В кровавой резне пострадала 11-летняя девочка и двое взрослых в КраснодареВ краснодарских пабликах появилась информация о кровавой резне, которую устроил неадекватный мужчина на улице Стасова в краевом центре.

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