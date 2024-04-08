Android 15 может получить улучшенный рабочий стол

Компания Google планирует значительно улучшить функционал режима рабочего стола в предстоящем обновлении Android 15, добавив новые возможности, которые сделают его более удобным и многофункциональным для пользователей.
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