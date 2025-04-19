Время показало, что антироссийские санкции мы более-менее успешно преодолеваем, а кое-где они пошли нам даже на пользу.
Историческая спираль: как СССР выдержал санкционный пресс полвека назад
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
эти мальчонки даже не знали, что рисуют хрень на немецких трубах, видать думают , что это совлепия склепала.... а санкции на совок положила только пиндосия, потому и не сильно совдепия под ними кряхтела.... хотя и звездануло прилично.... а вот если б, как сегодня на Россию, 50 стран положили Х... , то совдепия и недели бы не просуществовала.... гнилая была эта совдепия!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии