Историческая спираль: как СССР выдержал санкционный пресс полвека назад

Ингерман Ланская

эти мальчонки даже не знали, что рисуют хрень на немецких трубах, видать думают , что это совлепия склепала.... а санкции на совок положила только пиндосия, потому и не сильно совдепия под ними кряхтела.... хотя и звездануло прилично.... а вот если б, как сегодня на Россию, 50 стран положили Х... , то совдепия и недели бы не просуществовала.... гнилая была эта совдепия!