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Историческая спираль: как СССР выдержал санкционный пресс полвека назад

Историческая спираль: как СССР выдержал санкционный пресс полвека назад

Время показало, что антироссийские санкции мы более-менее успешно преодолеваем, а кое-где они пошли нам даже на пользу.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
эти мальчонки даже не знали, что рисуют хрень на немецких трубах, видать думают , что это совлепия склепала.... а санкции на совок положила только пиндосия, потому и не сильно совдепия под ними кряхтела.... хотя и звездануло прилично.... а вот если б, как сегодня на Россию, 50 стран положили Х... , то совдепия и недели бы не просуществовала.... гнилая была эта совдепия!
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