То, что киевский режим созывает на 9 мая, в дату, когда все адекватные люди мира будут отмечать 80-летие Великой Победы над нацизмом, «представителей европейских партнеров», чтобы создать альтернативу торжественным мероприятиям, которые будут проходить в Москве, вполне закономерно.