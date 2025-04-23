Лишенный мандата за прогулы депутат в Приморье обжалует решение в суде

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Экс-депутат Законодательного собрания Приморья Геннадий Шульга, депутатские полномочия которого в среду досрочно прекратили краевые депутаты из-за прогулов заседаний комитета, считает решение парламента незаконным и намерен обжаловать его в суде, сообщил РИА Новости сам депутат.