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Царьград

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Экс-адвоката Пашаева подозревают в получении денег за несуществующее ранение

Экс-адвоката Пашаева подозревают в получении денег за несуществующее ранение

Бывший адвокат Эльман Пашаев подозревается в получении 3 миллионов рублей за ранение, которого не было.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Всегда найдутся &quot;самые умные &quot;,чтобы залез в карман государства.
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19 час.
YYYYYYY XXXXXXX
От*явленный пройдоха!
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18 час.

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