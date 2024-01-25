Пекин, 24 января /Синьхуа/ -- Китай и Узбекистан повысили двусторонние отношения до уровня всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху в среду во время переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Пекине.