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Китай

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Китай и Узбекистан повысили двусторонние отношения до уровня всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху

Пекин, 24 января /Синьхуа/ -- Китай и Узбекистан повысили двусторонние отношения до уровня всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху в среду во время переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Пекине.

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