Британские ученые восстали против Илона Маска. По их мнению, он никак не может считаться достойным членом Королевского общества, поскольку поддерживает правых, расист, сексист и гомофоб.
Британские ученые восстали против Илона Маска
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Британские ученые восстали против здравого смысла? Ай, малаца! Британская наука - опиум для народа.
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20 час.
лина любимцева
А БРЕХАТЬ британским учОным - это достойное поведение?
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15 час.
лл
лина любимцева
Шулеры они, а не учОные...
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15 час.
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