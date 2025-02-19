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Британские ученые восстали против Илона Маска

Британские ученые восстали против Илона Маска

Британские ученые восстали против Илона Маска. По их мнению, он никак не может считаться достойным членом Королевского общества, поскольку поддерживает правых, расист, сексист и гомофоб.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Британские ученые восстали против здравого смысла? Ай, малаца! Британская наука - опиум для народа.
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20 час.
лина любимцева
А БРЕХАТЬ британским учОным - это достойное поведение?
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15 час.
лл
лина любимцева
Шулеры они, а не учОные...
Ответить
15 час.
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