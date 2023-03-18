Продление зерновой сделки: «жест доброй воли» или безальтернативное решение

14 марта заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена на 60 дней.
Популярные статьи
- Маневр ЧВК «Вагнер» при дальнейшем развитии успеха позволяет разрезать группировку противника в Артёмовске и блокировать гарнизон ВСУ в центре города
- «В Бахмуте может случиться второе Дебальцево»: Один из командиров ВСУ рассказал о тяжёлой ситуации в городе
- ВС РФ нанесли серию ударов по местам дислокации ВСУ в Харьковской области
Свежие комментарии