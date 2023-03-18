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Продление зерновой сделки: «жест доброй воли» или безальтернативное решение

Продление зерновой сделки: «жест доброй воли» или безальтернативное решение

14 марта заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена на 60 дней.

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