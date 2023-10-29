В Иране готовятся к дикому рестайлингу старого «Логана»: фото

Местное издание Khodro Bank поделилось снимками прототипа Pars Khodro Cadilla P90. Четырёхдверку запечатлели во время перевозки, что говорит о том, что сборка модели не за горами, хотя сертификация пока не завершена.
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