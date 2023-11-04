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Квартира, дом, дача

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  • Тамара Кукушкина (куликова)
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  • Алексей
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Жить в стильном доме в лесу со всеми удобствами? Вы удивитесь, но это возможно!

Жить в стильном доме в лесу со всеми удобствами? Вы удивитесь, но это возможно!

Признайтесь: в детстве вы точно хотя бы раз мечтали о собственном домике на дереве, где можно было спрятаться от назойливых родителей? Видимо, у Уилла Бейлхарца эта юношеская травма была настолько серьезной, что проработать ее он решил довольно экстравагантным способом.

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