Жить в стильном доме в лесу со всеми удобствами? Вы удивитесь, но это возможно!

Признайтесь: в детстве вы точно хотя бы раз мечтали о собственном домике на дереве, где можно было спрятаться от назойливых родителей? Видимо, у Уилла Бейлхарца эта юношеская травма была настолько серьезной, что проработать ее он решил довольно экстравагантным способом.