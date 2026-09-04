"Яблоко" заявило о задержании двух кандидатов в Госдуму

В Москве задержали кандидатов в Госдуму от «Яблока» Анну Шатуновскую-Бюрно и Григория Гришина. Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале.
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