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Внимание! Всем, у кого есть сбережения на карте: мошенники изобрели новую схему. Как их вычислить!

Внимание! Всем, у кого есть сбережения на карте: мошенники изобрели новую схему. Как их вычислить!

Администрация мэрии Краснодара рассказывает о новой схеме. Если раньше злоумышленники ограничивались фейковыми страницами в соцсетях, то сегодня они начали рассылать не только текстовые, но и видео- и аудиосообщения, а также звонить.

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