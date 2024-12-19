ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подрыве генерала Кириллова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, которого подозревают в организации подрыва генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, и его помощника.
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