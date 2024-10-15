"Обход" Рубцовска и трасса на Казахстан. Что за важные дороги сделали на Алтае?

Объекты открыл министр транспорта региона Антон Воронов Новая транзитная дорога через Рубцовск / Фото: Минтранс Алтайского края Транзитный участок дороги в Рубцовске открыли после масштабной реконструкции.
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