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В России предложили ввести выплату за воспитание детей до семи лет

В России предложили ввести выплату за воспитание детей до семи лет

Получателем такой выплаты необязательно должна быть мать ребенка Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести в России специальную выплату за воспитание ребенка до семи лет — так называемую "мамину зарплату".

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