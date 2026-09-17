В России предложили ввести выплату за воспитание детей до семи лет

Получателем такой выплаты необязательно должна быть мать ребенка Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести в России специальную выплату за воспитание ребенка до семи лет — так называемую "мамину зарплату".
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