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Fit Service: мойка автомобиля из ведра вредит лакокрасочному покрытию

Fit Service: мойка автомобиля из ведра вредит лакокрасочному покрытию

Некоторые автовладельцы моют машину из ведра, однако это приводит к порче лакокрасочного покрытия. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на собственника кузовных автосервисов Fit Service Ярослава Кукарина.

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