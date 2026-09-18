Циркуляр ЕС о непризнании результатов выборов в Госдуму можно однозначно расценивать как вмешательство в дела суверенного государства и желание дестабилизировать ситуацию в нашей стране.
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