СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в 18-этажке в Ставрополе

ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Угрюмов Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг по факту взрыва газа в 18-этажном доме в Ставрополе, сообщает региональное управление СК России в телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии