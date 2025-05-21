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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в 18-этажке в Ставрополе

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в 18-этажке в Ставрополе

ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Угрюмов Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг по факту взрыва газа в 18-этажном доме в Ставрополе, сообщает региональное управление СК России в телеграм-канале.

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