Парни Шойгу уже летят в новый регион громить «кормушку» Запада. Россия намерена усугубить страдания Пентагона и НАТО ещё больше! Анализируя данные о военных успехах правительства Мали и сотрудничестве с российскими специалистами, арабские СМИ и информационные… НАТО придётся срочно бежать,пока не пришли русские .
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