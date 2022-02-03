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Военный аналитик Сивков призвал внимательно отнестись к украинским «Ураганам» около Крыма

Военный аналитик Сивков призвал внимательно отнестись к украинским «Ураганам» около Крыма

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с «Народными Новостями» оценил проведенные Украиной военные учения, на которых сообщалось об использовании реактивных систем залпового огня «Ураган».

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