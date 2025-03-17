Вошла в историю: 17-летняя теннисистка из России обыграла первую ракетку мира на турнире в США

Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших теннисисток мира.17-летняя теннисистка из России Мирра Андреева одолела первую ракетку мира — представительницу Беларуси Арину Соболенко — и выиграла турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе.