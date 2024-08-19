⛪️ Власти Крыма поздравили верующих с праздником Преображения Господня Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что этот праздник часто называют Яблочным Спасом.
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⛪️ Власти Крыма поздравили верующих с праздником Преображения Господня Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что этот праздник часто называют Яблочным Спасом.