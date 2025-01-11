Автомобильные бренды из КНР начали повышать в России цены и отменять скидки

Издание "Коммерсант" со ссылкой на профильный сервис CARgument утверждает, что китайские автомобильные бренды прямо с начала этого года (точнее даже с конца прошлого) запустили в России повышение цен и отмену скидок на свои машины.
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