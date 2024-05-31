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Запад – Россия: когда все «красные линии» уже позади

Запад – Россия: когда все «красные линии» уже позади

Противник создал столько прямых угроз существованию России, что она вправе распорядиться его судьбой по собственному усмотрению в любой момент Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров: «Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.

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