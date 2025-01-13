Политика как он...
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Политика как она есть

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Ставший мемом из-за «Давай поженимся!» россиянин заявил о мечте встретиться с Путиным

Ставший мемом из-за «Давай поженимся!» россиянин заявил о мечте встретиться с Путиным

Железнодорожник по имени Владимир из Алтайского края, ставший мемом из-за произнесенной им фразе «Плохо-плохо, неважно» в программе «Давай поженимся!» на Первом канале, мечтает увидеть президента России Владимира Путина.

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