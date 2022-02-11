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Игроки «Вест Хэма» недовольны зарплатой Зума. Из заявления общества по защите животных они узнали, что Курт получает 125 тысяч фунтов в неделю

Игроки «Вест Хэма» выразили недовольство своими зарплатами после того, как узнали, сколько получает защитник Курт Зума.

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