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Почему 2026 год — идеальное время для увольнения работающих пенсионеров

Почему 2026 год — идеальное время для увольнения работающих пенсионеров

Фото из открытых источников Фото из открытых источников Последние несколько лет я всё чаще задумываюсь о том, насколько несправедливо устроена система в отношении тех, кто, достигнув пенсионного возраста, продолжает честно трудиться.

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