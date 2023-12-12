Китай внедряется в Узбекистан руками саудитов

ТАШКЕНТ (ИА Реалист). Крупнейшая в мире компания по опреснению воды ACWA Power, зарегистрированная в Саудовской Аравии, приступила к реализации в Узбекистане первой фазы проекта по производству водорода мощностью 3 тыс.
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