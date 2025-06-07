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«Цветущая страна превратилась в ад»: Москва требует — Украине пора дать статус государства-террориста

«Цветущая страна превратилась в ад»: Москва требует — Украине пора дать статус государства-террориста

БлокнотРУ «Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации», — заявили в Совете Федерации.

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Комментарии
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Eduard
После госпереворота преступления так и не закончились на Украине!
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1 д.
Nikolia Vovchenko
Ещё&quot;вчера&quot;,а именно после вынесения решения московским судом о совершенном госперевороте на украине,нужно было следом признать тот режим-террористической организацией...и,&quot;вдруг наши светлые умы&quot; в госду..е выдвинули идею признать организацию террористов-государством???!!!Одно дело когда это организация(читай банда пусть и организованная) и совершенно другое,когда это же обретает статус государства....господа в этой,как они себя там называли,&quot;думе&quot;, вообще понимают то,что оне предложили...на весь мир
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22 час.
Вячеслав 5
А перенос НАТО в Россию не пробовал никто? и Европейский суд по правам тоже и остальные тоже. а то все едут туда на поклон к хозяевам а они двери закрывают и хамят и это демократия у них? и платить туда нет смысла уже-это Америка платила и за Европейцев тоже а решали в чью пользу-вспоминайте пора уже.
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17 час.
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