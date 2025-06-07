«Цветущая страна превратилась в ад»: Москва требует — Украине пора дать статус государства-террориста

Ещё"вчера",а именно после вынесения решения московским судом о совершенном госперевороте на украине,нужно было следом признать тот режим-террористической организацией...и,"вдруг наши светлые умы" в госду..е выдвинули идею признать организацию террористов-государством???!!!Одно дело когда это организация(читай банда пусть и организованная) и совершенно другое,когда это же обретает статус государства....господа в этой,как они себя там называли,"думе", вообще понимают то,что оне предложили...на весь мир

Вячеслав 5

А перенос НАТО в Россию не пробовал никто? и Европейский суд по правам тоже и остальные тоже. а то все едут туда на поклон к хозяевам а они двери закрывают и хамят и это демократия у них? и платить туда нет смысла уже-это Америка платила и за Европейцев тоже а решали в чью пользу-вспоминайте пора уже.