В Пекине завершился турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

В Пекине завершился III Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», в котором 46 спортсменок из 19 стран боролись за пьедестал на олимпийской арене Пекинского технологического университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии