Новость об оснащении «Гераней» термобарической начинкой, вызвала дикую панику в Киеве, удары по Украине на сегодня, 8 ноября Юлия СоколоваЖителям Украины сообщили, что теперь прятаться в домах во время атаки ударных беспилотников смертельно опасно.