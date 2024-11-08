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Новость об оснащении «Гераней» термобарической начинкой, вызвала дикую панику в Киеве, удары по Украине на сегодня, 8 ноября

Новость об оснащении «Гераней» термобарической начинкой, вызвала дикую панику в Киеве, удары по Украине на сегодня, 8 ноября

Новость об оснащении «Гераней» термобарической начинкой, вызвала дикую панику в Киеве, удары по Украине на сегодня, 8 ноября Юлия СоколоваЖителям Украины сообщили, что теперь прятаться в домах во время атаки ударных беспилотников смертельно опасно.

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