Штрафы до 259 тысяч рублей: братские грузоперевозчики пожаловались на пункт весо-габаритного контроля

Братские предприниматели, осуществляющие грузоперевозки по трассе «Братск – Усть-Илимск», жалуются на некорректную работу пункта весогабаритного контроля, в результате которой начисляются крупные штрафы до 259 тысяч рублей за проезд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии