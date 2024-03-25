Все проблемы от дефицита йода? Топ-5 мифов о щитовидной железе

Зачем нужна йодированная соль, у кого чаще возникают заболевания щитовидки, и какие анализы помогут их обнаружить? Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Марина Иванова рассказала нам, что в популярных мифах о щитовидной железе является вымыслом, а что правдой.