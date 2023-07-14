Бывший соведущий изгнанного с Первого канала комика Ивана Урганта – Александр Гудков выступил в Латвии на концерте, где собирали донаты для ВСУ и произносили покаянные речи.
Фигаро здесь, Фигаро там – порочащий Россию артист то выступает в Москве, то собирает донаты для ВСУ в Риге
Комментарии
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валерия
А тех, кто разрешил им приехать и выступать, а также тех, кто пришел на их шабаш, назвать предателями и соответственно куда следует.
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18 час.
Сергей Васильев
Ольгу Любимову, которая отвечает за культуру - в отставку! Потому что без её разрешения никому из этих тварей не предоставили бы площадку из-за опасения потерять под собой кресло!
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15 час.
Игорь Василевский
Позвольте спросить. Нижайше. А кто ее на эту должность назначил? По чьему представлению? А кто то за это ответственность понес(несет??) Понятно. Вопрос риторический. Т.е. ответа на него нет
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7 час.
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