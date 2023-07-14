Фигаро здесь, Фигаро там – порочащий Россию артист то выступает в Москве, то собирает донаты для ВСУ в Риге

валерия А тех, кто разрешил им приехать и выступать, а также тех, кто пришел на их шабаш, назвать предателями и соответственно куда следует.

Сергей Васильев Ольгу Любимову, которая отвечает за культуру - в отставку! Потому что без её разрешения никому из этих тварей не предоставили бы площадку из-за опасения потерять под собой кресло!