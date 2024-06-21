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Царьград

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Родственники унесенной в море в Сочи модели обвинили в трагедии её друзей

Родственники унесенной в море в Сочи модели обвинили в трагедии её друзей

Тело 20-летней девушки нашли в нескольких километрах от места происшествия на пятые сутки поисков.Родственники липецкой модели – 20-летней Дианы, которую штормом унесло в открытое море в Сочи, считают, что в трагедии виноваты её друзья.

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