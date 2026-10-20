Французские правоохранительные органы прибегнут к жестким мерам при возобновлении протестов в стране, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес, выступая перед депутатими Национального собрания Франции, 20 октября сообщает РИА Новости.
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