В Роскачестве не рекомендуют оставлять смартфон под прямыми лучами в жару. Под солнцем телефон нагревается до 50-60 градусов — это может привести к повреждению внутренних компонентов, расслоению экрана и снижению производительности.
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