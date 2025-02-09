На Объездной водитель насмерть сбил мужчину, который помогал женщине менять колесо

Сегодня днем на перекрестке улицы Московской и Объездной дороги 33-летний водитель Volkswagen Polo на большой скорости влетел в стоящий Nissan March и насмерть сбил 40-летнего мужчину, который помогал автоледи менять поврежденное колесо.
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