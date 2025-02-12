О реформе в транспортной отрасли Новосибирска рассказал мэр Кудрявцев

Продолжение реформы в дорожной отрасли анонсировал мэр Кудрявцев на сессии горсовета Новосибирска. Как напомнил глава города, большие изменения уже произошли в уборке города – дорожные учреждения переданы в непосредственное управление главам районов, а число дорожных рабочих увеличилось в 2,5 раза.