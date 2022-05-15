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«Торпедо» - в шаге от выхода в РПЛ. «Оренбург» может уступить путёвку в высший дивизион «Факелу»

«Торпедо» - в шаге от выхода в РПЛ. «Оренбург» может уступить путёвку в высший дивизион «Факелу»

ОЛИМП - Первенство России. ФНЛ. 37-й тур Матчи вчерашнего, 37-го тура протекали под знаком свежей новости о том, что «Факел», обыграв в перенесённом матче 26-го тура «КамАЗ» (1:0), набрал 68 очков и досрочно гарантировал себе место в «Топ-4» итоговой таблицы, а потому как минимум сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

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