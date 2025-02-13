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Крымское информационное агентство

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В Ялте наказали автохама, едва не сбившего дедушку

В Ялте наказали автохама, едва не сбившего дедушку

Кадр из видео, опубликованного в соцсетяхВ социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля «Опель Омега», на кадрах видно, как белая машина залетает на «зебру», едва не сбив проходящего дедушку.

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