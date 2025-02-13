В Ялте наказали автохама, едва не сбившего дедушку

Кадр из видео, опубликованного в соцсетяхВ социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля «Опель Омега», на кадрах видно, как белая машина залетает на «зебру», едва не сбив проходящего дедушку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии