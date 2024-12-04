Кандидат в президенты Румынии высказался против помощи Украине

Кэлин Джеорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, в случае своей победы на выборах планирует выступить против экспорта украинского зерна через страну и прекратить оказание военной помощи Киеву.
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