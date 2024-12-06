Лавров в интервью Карлсону рассказал об «Орешнике» и спецоперации на Украине

Беседа длилась 80 минут.фото: mid.ru--> window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 211731, containerId: 'adfox_16389669126889826', params: { p1: 'crtqp', p2: 'y', puid1: '', puid2: '', puid3: '', puid4: '' } }) }) -->Москва будет готова использовать любые средства, чтобы не дать Западу нанести России «стратегическое поражение» , а спецоперация на Украине не началась бы, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности.