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Во Владимирской области ввели премии для призеров "всероса" и стобалльников ЕГЭ

Во Владимирской области ввели премии для призеров "всероса" и стобалльников ЕГЭ

Отличившиеся знаниями школьники будут получать от 30 до 50 тысяч рублей.Во Владимирской области вводятся премии для школьников, особо отличившихся в учебе.

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