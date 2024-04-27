Российский моряк будет освобождён из плена в Иране

Его танкер был захвачен иранскими спецназовцами 13 апреля.фото: vesselfinder.com--> Российского моряка освободят из плена на захваченном иранским спецназом танкере MSC ARIES, который принадлежит компании израильского миллиардера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии