Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вернувшаяся в Россию Пугачева выступит 13 декабря на новогоднем праздничном концерте в Крокус Сити Холл

Вернувшаяся в Россию Пугачева выступит 13 декабря на новогоднем праздничном концерте в Крокус Сити Холл

Интересная жизнь с Vera Star Новость поразившая на днях всех россиян, получила свое продолжение.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Не скажите! Вот он уже в в числе докладчика перед большим залом, помогает выяснить, сколько у нас Путиных. И уточнил, что он один. Так что - не надейтесь. Всё влиятельней и влиятельней....
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1 д.
нл
николай лебедев
Для тебя, может быть, и кумир-так что падай ниц и лижи сапоги поклоннице типа &quot;мужчин&quot;, признаком которых являются только штаны, да и то не всегда, а для большинства она всего лишь певица с низкой социальной ответственностью, не более.Может ты и сам из той &quot;Голубой луны&quot;?
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1 д.
Nik Nik
Дамы и господа вы конечно же же можете выразить своё мнение по поводу выступления Пугачевой А.Б. перед входом в один из самых больших залов нашей Столицы Города Героя Москва где выступят народные артисты РФ в предновогоднем концерте, но настоятельно не рекомендую вам это делать так как вы будете больно избиты ОМОНом славной столицы нашей Родины и объявлены подлыми агентами нацистов и пиндосов подрывающими устои и единство народов нашего многонационального общества.
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1 д.

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