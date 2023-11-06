Вернувшаяся в Россию Пугачева выступит 13 декабря на новогоднем праздничном концерте в Крокус Сити Холл

Надежда Белугина Не скажите! Вот он уже в в числе докладчика перед большим залом, помогает выяснить, сколько у нас Путиных. И уточнил, что он один. Так что - не надейтесь. Всё влиятельней и влиятельней....

нл николай лебедев Для тебя, может быть, и кумир-так что падай ниц и лижи сапоги поклоннице типа "мужчин", признаком которых являются только штаны, да и то не всегда, а для большинства она всего лишь певица с низкой социальной ответственностью, не более.Может ты и сам из той "Голубой луны"?