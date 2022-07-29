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Байден ищет контактов с Китаем из-за проблем в экономике. Мнение

Байден ищет контактов с Китаем из-за проблем в экономике. Мнение

Проблемы в экономике США вынуждают американского президента Джо Байдена «отчаянно» наращивать диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян, 29 июля пишет газета Global Times.

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