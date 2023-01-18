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Глава Совета по правам человека попросил генпрокурора проверить дело Баязитовой

Глава Совета по правам человека попросил генпрокурора проверить дело Баязитовой

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить уголовное дело журналистки Александры Баязитовой, которую обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка.

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