Глава Совета по правам человека попросил генпрокурора проверить дело Баязитовой

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить уголовное дело журналистки Александры Баязитовой, которую обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка.